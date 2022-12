Alimentare: Zampone e Cotechino Igp, 2,7 milioni di kg venduti nel 2022

In vista del tradizionale 'Cenone' di Capodanno, il Consorzio Zampone e Cotechino Modena Igp fa il punto della situazione e stima che quest'anno verranno confermati i numeri del 2021 chiudendo il 2022 con una vendita complessiva di oltre 2.700.000 chilogrammi per un valore al consumo di circa 30 milioni. Sulle tavole degli italiani arriveranno quasi un milione di Zamponi Modena Igp e più di 3 milioni di Cotechini Modena Igp.

Lo Zampone e il Cotechino Modena Igp, in particolare, garantiscono di essere prodotti all'interno del territorio tradizionale di produzione, secondo l'originale e tradizionale ricetta; di rispettare precise caratteristiche qualitative a livello di ingredienti, ma anche di sapore, colore e contenuto minimo di proteine e massimo di grassi; di essere costantemente controllati da un organismo autorizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.