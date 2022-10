Covid: 2.700 casi, calano le intensive

Sono 2.721 i nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna, su 12.255 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore in regione. Secondo il bollettino quotidiano, con un calo di quattro persone tornano sotto i 20 i ricoveri nelle terapie intensive (19), mentre i pazienti negli altri reparti Covid sono in lieve crescita, 734 (+10). I positivi attivi sono 28.449 (+1.479), i guariti 1.238 in più di ieri. Si contano infine altri quattro morti, alcuni riferiti ai giorni scorsi: una donna di 93 anni nel Reggiano, un'altra 93enne e un 79enne in provincia di Bologna e un 44enne non residente in regione, decesso registrato dall'Ausl di Ferrara. (ANSA).