Altri 2.700 casi, +22 ricoveri in Emilia-Romagna

Ancora 2.758 contagi da Coronavirus in Emilia-Romagna, quasi 8.000 tamponi. Invariato nelle ultime 24 ore il numero dei ricoverati in terapia intensiva (22) nel bollettino della Regione, in crescita i pazienti negli altri reparti Covid (685, +22). In aumento anche i casi attivi, 26.464 (+ 1.093), il 97,3% in isolamento a casa.

I guariti sono 1.664 più di ieri e si registra la morte di un ottantenne a Ravenna. (ANSA).