Sono 2.876 i nuovi positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna su 10.206 tamponi nelle ultime 24 ore, mentre si registra un lieve rialzo dei ricoveri: 22 pazienti nelle terapie intensive (+3), 663 negli altri reparti Covid (+17). Salgono anche i casi attivi, a 25.371 (+1.726), il 97,3% in isolamento a casa. I guariti sono 1.146 e si contano altri quattro morti: uno a Parma (un uomo di 90 anni), due a Bologna (due donne, di 63 e 88 anni), uno in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 87 anni).