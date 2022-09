Covid: ricrescono i contagi, oltre 3.100 nuovi casi

Sono di nuovo in crescita i contagi da Coronavirus in Emilia-Romagna: 3.129 nelle ultime 24 ore, su 12.026 tamponi eseguiti.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive della regione sono 19 (+2 rispetto a ieri), i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 593 (-12), età media 73,8 anni.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, salgono a 19.698 (+2.051), il 96,9% in isolamento a casa. I nuovi guariti sono 1.077 e si registra un decesso: un uomo di 75 anni in provincia di Reggio Emilia. (ANSA).