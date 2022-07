Covid: 3.900 casi in Emilia-Romagna, ricoveri stabili

Sono 3.889 i nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna su 26.769 tamponi. Lo riferisce la Regione nel bollettino quotidiano dove è particolarmente alto il numero di morti, 41, una trentina dei quali relativi agli ultimi otto giorni, tutti over 65. I ricoverati nelle terapie intensive sono 48 (+2), negli altri reparti Covid sono 1.804 (-8).

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 70.885 (-1.129), il 97,4% in isolamento a casa. I guariti sono 4.977 in più rispetto a ieri. (ANSA).