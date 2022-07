Musica: Morandi e Jova 'teaser' su social, arriva La Ola

Gianni Morandi scatenato e 'teaser' sui social insieme al suo amico e collega Jovanotti. Con un post il prossimo co-conduttore di Sanremo annuncia che domani uscirà una nuova canzone scritta per lui da Jova. Si intitola 'La Ola'. "Mi piace molto ma deve piacere a voi, se no non vale! Mi farete sapere...", scrive il cantautore bolognese. Dopo 'L'allegria' e 'Apri tutte le porte', 'La Ola' si candida a diventare uno dei nuovi tormentoni musicali estivi.

Nei giorni scorsi Morandi aveva condiviso un ballo con la moglie Anna, una bachata, e ora si capisce anche il perché. A svelare qualche altro dettaglio sul brano è lo stesso Jovanotti. La Ola "è un pezzo ballabile - anticipa in una Storia su Instagram - soprattutto in coppia perché è una bachata, e romantico che ci siamo appassionati a costruire perché Gianni si sentisse leggero nello starci dentro". Il video uscirà domani alle 14.