Coppia trovata morta: scuola Ramtha, ultimi contatti nel 2012

La Rse - Ramtha's School of Enlightenment (Scuola di Illuminazione di Ramtha), con la fondatrice JZ Knight, esprime dolore per la morte di Paolo Neri e Stefania Platania, i coniugi di Roma trovi morti suicidi sabato sera nella loro seconda casa sull'Appennino forlivese, a Spinello di Santa Sofia e invita ad astenersi da pettegolezzi e speculazioni nel rispetto dei figli della coppia. È il contenuto di un comunicato che il portavoce della scuola, Mike Wright, ha fatto avere al sindaco di Santa Sofia, in cui la Rse chiarisce anche la partecipazione delle due vittime alle sue attività.

"Paolo Neri e Stefania Platania hanno frequentato i corsi della Rse tra il 2003 e il 2012 - si legge - La Rse non ha avuto contatti con loro dall'ultima volta che hanno partecipato a un seminario, dieci anni fa".

Poi una precisazione sulla 'dottrina' che anima la comunità che si rifa' al maestro Ramtha. "Gli insegnamenti della Rse celebrano la vita. Forniamo informazioni e tecniche alle persone per affrontare e superare le sfide della loro vita, e non evitarle. I concetti fondamentali insegnati nella scuola sottolineano la sacralità della vita umana. La scelta fatta dalla coppia è tragica e non rispecchia assolutamente la filosofia della scuola".

Le voci sulle profezie sulla fine del mondo sono infondate, sottolinea Wright, e mostrano un malinteso sulle raccomandazioni della scuola di essere sovrani.