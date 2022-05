Banche: ok Valconca a offerta vincolante Banca Popolare Lazio

Il consiglio di amministrazione della romagnola Banca Popolare Valconca ha "valutato positivamente" alla luce degli approfondimenti svolti dai propri consulenti legali e finanziari "l'offerta vincolante" presentata lo scorso 13 maggio da Banca Popolare del Lazio Blu Banca, finalizzata all'integrazione - attraverso una fusione per incorporazione - tra la stessa Banca Popolare Valconca e Blu Banca (controllata dell'istituto laziale).

Nel dettaglio, spiega una nota congiunta dell'istituto di credito romagnolo e di quello laziale, l'operazione prevede l'emissione, da parte di Blu Banca di 37.501 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, da assegnare agli attuali soci di Bpv in ragione di una azione ordinaria Blu Banca di nuova emissione per 282 azioni ordinarie di Bpv in circolazione.

Le due banche proponenti l'offerta e Bpv, inoltre, negozieranno in un apposito accordo quadro, da perfezionarsi entro la data del 25 giugno prossimo i dettagli dell'operazione.

A fronte dell'accettazione dell'offerta vincolante, Bpv ha deliberato di estendere sino al 25 giugno l'esclusiva in favore di Bpl e di Blu Banca ai fini della negoziazione dell'accordo quadro.

L'operazione, viene evidenziato, è volta alla creazione di valore per Bpv e tutti i suoi soci attraverso "la possibilità di partecipare ad un progetto di ampio respiro con ambizioni strategiche e industriali di medio-lungo periodo", attraverso "una risposta efficace alle sfide del nuovo contesto competitivo, ulteriormente aggravato dalla crisi pandemica", attraverso, "la creazione di una significativa massa critica, incrementabile su base prospettica per effetto di future adesioni al progetto" ; attraverso "la creazione di un soggetto orientato al mercato che consenta lo sviluppo di rilevanti sinergie sotto il profilo industriale"; attraverso "una struttura dei costi efficientabile"; attraverso "esternalità positive sulla struttura organizzativa e sul modello operativo" e attraverso il miglioramento delle prospettive reddituali per gli attuali azionisti di Bpv nell'ambito di un gruppo di più ampio respiro interregionale, con una più stabile e sostenibile aspettativa di redditività". (ANSA).