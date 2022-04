Tamponamento in A14, bimbo ferito ancora in prognosi riservata

È ancora ricoverato in Rianimazione, in prognosi riservata, all'Ospedale 'Maggiore' di Bologna il bambino di 9 anni rimasto gravemente ferito, ieri sera, in un incidente stradale nel tratto bolognese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto. Intorno alle 20, in carreggiata nord, si è verificato uno scontro tra un camion e un camper: nell'impatto è rimasta gravemente ferita anche la nonna del bambino, 63 anni, che poi è deceduta. Il 118 ha soccorso il marito della donna, l'altra nipote di 12 anni e il padre dei bambini.

La famiglia è residente a Cagliari. Ancora al vaglio della polizia stradale, che ha eseguito i rilievi, la dinamica dell'incidente. Sul posto anche i vigili del fuoco, per permettere le operazioni di soccorso è stato chiuso il tratto di autostrada tra le uscite San Lazzaro di Savena e Fiera.