Covid: Bonaccini, confido E-R in zona bianca in due settimane

Sul territorio "stanno calando parecchio contagi e ricoveri, sia nei reparti Covid che nelle terapie intensive. Confido che in Emilia-Romagna entro un paio di settimane si possa tornare in zona bianca". E' quanto scrive, sul suo profilo Twitter, il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, inquadrando così l'evoluzione dell'epidemia da Coronavirus nella sua regione.

Sul tema, intervenendo in Commissione Politiche per la salute e Politiche sociali, si è espresso anche l'assessore alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini ribadendo che "la curva è al ribasso sia sul fronte dei contagi sia sul fronte dei ricoveri, più lenta è in questa fase la decrescita collegata ai decessi" e che, per questo, "stiamo tornando verso la zona bianca".

Toccando il tasto delle procedure di inizio e fino isolamento e delle quarantene, l'assessore ha invece sottolineato come "già oltre 30mila cittadini hanno usufruito dell'autotesting" e come si stia lavorando "per arrivare a poche regole e chiare" all'interno di un percorso di semplificazione "che comunque è già in atto".

Sul fronte della campagna vaccinale quello dell'Emilia-Romagna, ha concluso Donini è un "risultato eccellente: siamo tra quelli che stanno vaccinando di più, anche rispetto alla terza dose" avendo "già più di 2,5 milioni di emiliano-romagnoli con il booster".