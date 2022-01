Covid: la prof 'no vax' che non voleva la Ffp2 è stata sospesa

È stata sospesa la professoressa della scuola media inferiore di Modena che nei giorni scorsi si era rifiutata di indossare la mascherina Ffp2 in aula - come previsto dopo un caso accertato di positività al coronavirus nella classe - e che tra l'altro non era in possesso di super Green pass perché non vaccinata contro lil Covid-19. Lo riporta la stampa locale. Il rifiuto, ripetuto, della prof di indossare la mascherina più protettiva rispetto alla chirurgica aveva innescato la protesta degli alunni, che avevano abbandonato banchi e aula.

L'insegnante aveva quindi chiamato le forze dell'ordine ma la polizia locale, una volta sul posto, ha accertato che la docente era senza certificato verde (obbligatorio per la categoria) e l'ha multata. Ora, secondo quanto riportato dagli organi di stampa locali, la professoressa risulta sospesa dalla scuola e dunque non rientrerà in classe.

Sul caso si sono accesi i riflettori nazionali. Anche l'ufficio scolastico regionale valuta provvedimenti. Mentre il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni ha annunciato una interrogazione parlamentare al ministro dell'Istruzione.