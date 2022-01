Lotteria Italia: 2/o premio nel Modenese, ritorno dopo 2013

Il biglietto P 297147 venduto a Formigine, che ha vinto il secondo premio da 2,5 milioni di euro, ha riportato la provincia di Modena sul podio della Lotteria Italia dopo diversi anni. Il 6 gennaio 2013 - a pochi mesi dal Sisma che a maggio 2012 aveva ferito profondamente l'Emilia - la Befana portò il primo premio, da 5 milioni, all'autogrill Secchia Ovest, sulla carreggiata sud dell'Autosole. Appena un anno prima, circostanza molto particolare, nell'area di servizio 'Secchia Est', a poche decine di metri dall'altra parte dell'A1 in carreggiata nord, venne venduto il biglietto vincitore del secondo premio, da due milioni di euro. Ma in quel caso l'acquirente non reclamò la vincita entro i 180 giorni previsti e l'ingente somma rimase all'erario.

Sono stati 577.660 i biglietti della Lotteria Italia 2021 venduti in Emilia-Romagna, con un rialzo del 48,1% rispetto alla precedente edizione (390.020): Bologna si è confermata leader con 209.230 tagliandi staccati (+65,2%), davanti proprio a Modena, che ha chiuso a quota 73.780 (+29,8%), e Parma con 60.220 (+49,6%) .

Nel Modenese - più precisamente nel capoluogo, a Sestola e San Prospero - risultano venduti anche tre biglietti vincenti dei premi di terza categoria, da 20.000 euro ciascuno. In Emilia-Romagna questi premi sono stati otto, per un 'bottino' complessivo in regione di 2.660.000 euro. (ANSA).