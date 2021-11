Vaccini: Bonaccini 'raggiunto il 90% di immunizzati'

"Raggiunto in Emilia-Romagna il 90% di vaccinati". Ne dà notizia il presidente della Regione Stefano Bonaccini. "Ora - prosegue - continuiamo con le terze dosi per aumentare le protezioni, che insieme al super green pass servono per non richiudere più alcuna attività economica e sociale. Il 90% di prime dosi testimonia davvero, come ha detto il Presidente Mattarella, che il "referendum" sulla scienza e sui vaccini ha funzionato per la stragrande maggioranza della popolazione. Avanti così". (ANSA).