Saga Coffee, sindacati: il 19/11 incontro pubblico davanti azienda

Un invito, rivolto alle istituzioni, a partecipare, venerdì prossimo alle 10, ad un "momento pubblico di incontro davanti ai cancelli della fabbrica per l'assunzione comune di un impegno di tutte e tutti, ognuno per le proprie responsabilità e ruolo, per il mantenimento, dell'occupazione e del sito produttivo Saga Coffee in vista dell'incontro già previsto in Regione per il prossimo 23 novembre". A lanciarlo sono i lavoratori dell'azienda di Gaggio Montano - in presidio permanente innanzi allo stabilimento sull'Appennino bolognese - insieme alla Fiom-Cgil di Bologna e alla Fim Cisl Amb.

L'invito, nel dettaglio, è rivolto al presidente della Regione Emilia-Romagna, all'Assessore regionale al Lavoro e alle Attività Produttive, ai consiglieri regionali, al sindaco Metropolitano di Bologna, a tutti i sindaci dell'Appennino e ai parlamenti eletti nel territorio dell'Emilia-Romagna.