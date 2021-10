Piazza di coperte colorate a Bologna contro la violenza sulle donne

Colori e ricami in Piazza Maggiore a Bologna per aiutare le associazioni che si prendono cura delle donne vittime di violenza. Coperte decorate e variopinte, realizzate a mano quadrato dopo quadrato, hanno addobbato il Crescentone, all'ombra di San Petronio, per l'iniziativa organizzata da Viva Vittoria.

Donne di tutta Italia hanno donato le loro creazioni, ai ferri o all'uncinetto, per sensibilizzare tutti e contrastare la violenza di genere: il ricavato delle vendite, che avverrà anche domani, sarà devoluto alle realtà che tutelano le vittime di abusi. "I mille colori di Piazza Maggiore a Bologna oggi - ha commentato il sindaco Matteo Lepore postando una foto su Facebook - tappezzata di coperte fatte a mano grazie all'impegno di tante e tanti con l'associazione Viva Vittoria. Insieme contro la violenza sulle donne. Sempre". (ANSA).