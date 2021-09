Fotografia: al via venerdì la 30/a edizione di Si Fest

(ANSA) - BOLOGNA, 07 SET - Torna, giunta alla 30/a edizione, Si Fest, kermesse dedicata alla fotografia in programma dal 10 al 12 settembre a Savignano sul Rubicone, nel Cesenate. Il titolo della manifestazione è 'Futura. I domani della Fotografia' perché - spiegano gli organizzatori - "è fondamentale proprio oggi interrogarsi sul ruolo della fotografia in un mondo che cambia inarrestabilmente".

Nella città romagnola, grazie ai tanti ospiti italiani e internazionali, al centro dell'attenzione ci saranno mostre che si interrogano sul futuro del rapporto con l'ambiente e - viene evidenziato ancora - "un imponente storytelling femminile, da Esther Horvarth col suo reportage nell'Artico, a Valentina Cenni in un'inedita veste di fotografa, sino a Elisabetta Rasy che il 10 settembre dialogherà con il direttore artistico Denis Curti partendo dalle ricerche effettuate per il suo ultimo libro: Le indiscrete Storie di cinque donne che hanno cambiato l'immagine del mondo su Tina Modotti, Dorothea Lange, Lee Miller, Diane Arbus e Francesca Woodman".

Ad aprire i festeggiamenti per il trentennale di Si Fest, venerdì, sarà il fotografo finlandese Arno Rafael Minkkinen con il vernissage della sua mostra 'Same But Different', mentre sabato nella centralissima Piazza Borghesi terrà la sua Lectio Magistralis 'Birth of an Image'. (ANSA).