Musica: Orchestra Mozart a Bologna diretta da Gatti il 13/9

L'Accademia Filarmonica di Bologna, che dallo scorso mese di maggio ha assunto la natura giuridica di Fondazione, aprirà la stagione concertistica il 13 settembre all'Auditorium Manzoni, con l'Orchestra Mozart, per la prima volta diretta a Bologna da Daniele Gatti.

L'orchestra eseguirà un programma fra classicismo e neoclassicismo: la Sinfonia Concertante per violino, viola e orchestra (con solisti Raphael Christ e Simone Briatore) e la Sinfonia Jupiter di Mozart; al centro del programma Apollon Musagète di Stravinskij. Nella Sala Mozart dell'Accademia, invece, a partire dal 16 settembre prenderà il via la rassegna di serate musicali "Il Quartetto in Sala Mozart": il primo appuntamento vedrà I Solisti dell'Orchestra Mozart suonare musiche di Schubert, proseguirà il 20 ottobre con un concerto tutto beethoveniano eseguito dal Quartetto di Venezia e si concluderà il 10 novembre con l'Arte della fuga di Bach nella trascrizione per quattro violoncelli (Florence Cello Ensemble) di Adriano Guarnieri, in prima esecuzione assoluta. Sempre in Sala Mozart, il 25 settembre inizierà la rassegna pomeridiana "Il Sabato all'Accademia", che sarà inaugurata dal Caravaggio Piano Quartet. La rassegna ospiterà, poi, due concerti con i Solisti dell'Orchestra Mozart (16/10), José Vicente Castelló, corno, e Oliver Triendl, pianoforte (13/11), con la prima esecuzione assoluta di Azimuth per corno solo di Giulia Monducci. Seguiranno due concerti per pianoforte solo (Massimiliano Damerini il 6 novembre e Daniele Lasta il 20 novembre) e un concerto per pianoforte a quattro mani (Eleonora e Beatrice Dallagnese il 2 ottobre); un concerto per viola e pianoforte (Ator Duo il 9 ottobre); un concerto all'organo Tamburini della Basilica di Santa Maria dei Servi (István Bátori il 30 ottobre); un concerto con il trio costituito da Matteo Fossi, pianoforte, Duccio Ceccanti, violino, e Vittorio Ceccanti, violoncello, il 27 novembre, occasione per ascoltare in prima esecuzione assoluta Loico di Nicola Sani; infine, a conclusione della rassegna, l'11 dicembre, un concerto tutto mozartiano con il Coro da camera del Collegium Musicum Almae Matris diretto da Enrico Lombardi.