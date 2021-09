In sella alla bici viene travolta da un autobus,morta 60enne

(ANSA) - RIMINI, 06 SET - Una donna è deceduta questa mattina dopo essere stata travolta da un autobus. L'incidente è avvenuto a Casarola di San Clemente nel Riminese. La donna si trovava in sella alla propria bici quando poco prima di mezzogiorno è stata investita in pieno da un autobus. Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale oltre al 118. (ANSA).