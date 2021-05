Vacanze a Riccione tra cultura e sport, 'sarà un'estate normale'

La città di Riccione ha presentato il suo fitto palinsesto di eventi per l'estate tra divertimento, sport e cultura. Per quanto riguarda i concerti, tra i primi nomi ci sono Fabio Concato, Filippo e Tommy Graziani. Torna dal 18 luglio al 29 agosto uno degli eventi di maggiore successo dell'anno scorso, 'Albe in controluce' ovvero i concerti al sorgere del sole sulla spiaggia. Verrà poi riproposto il format targato Radio Deejay con Deejay On stage a partire dal weekend della Notte Rosa, dal 30 luglio al primo di agosto. Novità di quest'anno l'Arena Riccione con cinema e spettacoli all'aperto curati da Riccione Teatro che, dopo la lunga chiusura per la pandemia, ha così la possibilità di ritrovare il proprio pubblico. Tra i nomi più noti in cartellone: Alessio Boni, Anna Foglietta e Marco Bocci.

"Stiamo programmando logicamente con cautela e precauzione sulle norme che sono attualmente vigenti - ha detto a margine della presentazione la sindaca Renata Tosi - ma confidiamo tanto che si possa aprire e rendere la città aperta alle occasioni di intrattenimento a cui siamo stati abituati". "Ci attendiamo un'estate normale, sicuramente meglio di quella passata", ha commentato l'assessore comunale al Turismo Stefano Caldari, per il quale i dati preliminari sono "entusiasmanti" con "molta pressione su luglio e agosto, soprattutto da un pubblico giovanile", "un pubblico sul quale bisogna avere quell'attenzione in più e quindi serve anche da parte delle forze dell'ordine maggiore controllo".