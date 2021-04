Turismo: a Rimini 15-18 metri quadrati per ombrellone

L'estate anti-Covid delle spiagge di Rimini vede la conferma della superficie minima per ombrellone applicata l'anno scorso. Si va dai 18 metri quadrati del litorale nord della città ai 15 per quello sud. Questo è quanto sarà contenuto nella nuova ordinanza comunale che entrerà in vigore a fine mese. Questa mattina l'assessora al Demanio Roberta Frisoni ha incontrato gli operatori balneari sul tema.

Gli stabilimenti riminesi sono ancora alle prese con gli allestimenti dopo l'annuncio del ministro del Turismo Massimo Garavaglia sull'assenza di impedimenti all'apertura delle spiagge.

L'ordinanza comunale ripropone le misure della passata stagione, la prima che ha dovuto fare i conti con l'emergenza sanitaria della pandemia. Per gli stabilimenti dal 99 al 130, dove l'arenile è più corto, è stata decisa una deroga che fissa l'ombreggio minimo a 12 metri quadrati, il limite minimo stabilito dall'ordinanza regionale.

Riguardo agli orari di apertura, tra il 29 maggio e il 12 settembre, i concessionari dovranno garantire la permanenza dei clienti e l'utilizzo dei servizi almeno fino alle 22. Confermata anche la possibilità del delivery sotto l'ombrellone da parte dei locali della città. Il servizio dovrà però essere 'plastic free'. "Più spazio per le persone, più opportunità per vivere all'aria aperta, una costante attenzione all'ambiente e alla sostenibilità", commenta l'assessora Frisoni.