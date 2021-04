Furti di auto, 12 arresti fra Lombardia ed Emilia

Dodici arresti per furto e appropriazione indebita di autovetture, ricettazione e riciclaggio: questi i principali reati per i quali sono stati eseguiti i provvedimenti giudiziari da parte dei carabinieri di Cremona in una vasta operazione con oltre 100 militari.

Le misure di custodia cautelare in carcere sono state disposte dal Gip di Cremona a conclusione di un' indagine su una organizzazione criminale attiva nelle province di Cremona, Piacenza, Pavia e Monza.