Vaccini, 354mila dosi entro fine mese

Da oggi a fine aprile in Emilia-Romagna sono in consegna almeno 354mila dosi di vaccini anti Covid, tra cui 13mila del nuovo Johnson&Johnson, in parte già arrivate in queste ore sul territorio: l'utilizzo in unica dose, spiega la Regione, riguarderà gli over 60.

Si tratta "delle forniture necessarie per rispettare i valori target prefissati dalla struttura commissariale nazionale, che per l'Emilia-Romagna prevede un incremento costante di vaccinazioni effettuate che va dalle 22mila odierne alle 29.400 di sabato 24 aprile, e poi cresce in maniera costante fino alle 42mila somministrazioni attese per il 29 aprile". Al momento si viaggia a 22mila al giorno, arrivando a 33mila in una giornata di test. (ANSA).