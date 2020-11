Covid: Emilia-Romagna verso la 'zona gialla'

Venerdì entra in vigore il nuovo dpcm, e l'Emilia-Romagna sarà in 'zona gialla', ovvero fra le regioni dove saranno in vigore le limitazioni più blande che valgono per tutto il territorio nazionale: coprifuoco alle 22, didattica a distanza per le superiori, centri commerciali chiusi nel fine settimana, ma bar e locali che potranno continuare a stare aperti fino alle 18.

L'aumento dei contagi, intanto, è inferiore a ieri : 1.758 in più, ma su 18.401 tamponi (ieri erano 1.912 su 23.700 tamponi).

Si contano poi 12 nuovi morti, tra i 72 e i 97 anni (ieri erano stati 23), 161 pazienti in terapia intensiva (+8), 1.554 negli altri reparti Covid (+90). I casi attivi sono 29.974 (+1.628), di cui 28.259 in isolamento a casa (+1.530), quasi il 94 %. Le persone complessivamente guarite salgono a 28.241 (+118).

Preoccupano particolarmente i focolai nelle case di riposo: i carabinieri dei Nas hanno fatto un'ispezione al Quadrifoglio di Carpi, mentre l'Usl Romagna ha commissariato una struttura di Lugo dove si erano verificati decine di contagi.

Dall'Emilia-Romagna arriva anche un contributo alla sperimentazione di fase 3 per il vaccino anti Covid-19 di Oxford-Astrazeneca: il primo via sarà all'Azienda ospedaliero-universitaria di Modena, tra i sette centri scelti in Italia, dove le inoculazioni partiranno indicativamente il primo dicembre. Nel mese di novembre saranno arruolati 300 volontari, dai 18 anni in su, che saranno sottoposti a sperimentazione a doppio cieco: a 200 sarà somministrato il vaccino e agli altri 100 il placebo. Saranno scelti i primi 300 che ne fanno richiesta e che soddisfano i criteri. (ANSA).