'Stalking al prof', ragazza 18enne ai domiciliari

La relazione sentimentale fra un insegnante di una scuola superiore di Piacenza e una studentessa 18enne è finita all'attenzione procura, e la ragazza ora si trova agli arresti domiciliari per stalking. Il professore, un 50enne, ha infatti presentato denuncia indicando i comportamenti assillanti della giovane e di essere stato aggredito con lo spray al peperoncino.

Davanti al pm l'uomo, sposato, avrebbe però omesso di rivelare la loro relazione, cosa che invece è stata descritta ai magistrati dalla giovane studentessa, che in sede di interrogatorio, ha anche fornito alcune prove tra cui conversazioni compromettenti su whatsapp. Un particolare che a breve potrebbe permetterle di ottenere la revoca della misura cautelare. Intanto le indagini proseguono per chiarire meglio i dettagli della vicenda.