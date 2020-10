Obbligo di mascherine in centro, prime multe a Bologna

Sono state complessivamente 16, fra la serata di venerdì e la mattinata di sabato, le multe da 400 euro fatte a Bologna da Carabinieri e Polizia Locale, a persone trovate a passeggio in centro senza mascherina, in violazione dell'ordinanza comunale che impone di indossarla anche all'aperto nei fine settimana. I sanzionati sono tutti giovani under 30 e, a quanto si apprende, fra loro ci sono anche alcuni minorenni, parte di un gruppo di sette giovani controllati ieri sera in zona universitaria dalla Polizia Locale. I restanti sono cinque uomini multati da una pattuglia del nucleo Radiomobile dei Carabinieri questa mattina nei pressi di Piazza Maggiore, e altri quattro giovani incappati in controlli sempre nel centro storico. L'ordinanza, in vigore da ieri, prevede l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto, dalle ore 18 del venerdì fino alle ore 24 della domenica, nell'area del centro all'interno dei viali.