Sulle colline parmensi in auto d'epoca tra cultura, vini e cibo

Un viaggio alla scoperta delle bellezze culturali e della gastronomia delle dolci colline parmensi, alla guida di auto d'epoca con pit-stop all'insegna dello shopping: si può riassumere così il senso del 'Vintage Car Gourmet Tour' promosso da Fidenza Village in collaborazione con il tour operator Food Valley Travel.

L'idea è quella di far scoprire, attraverso video inediti svelati settimanalmente sui canali instagram del villaggio dello shopping fidentino le bellezze, ancora poco note, di un'area dell'Italia ricca di attrattive, sia per chi ama il turismo culturale, sia per gli appassionati di gastronomia. In particolare, il 'Vintage Car Gourmet Tour' ruota intorno al borgo medievale di Torrechiara, con il suo spettacolare castello, uno dei manieri meglio conservati nel territorio dell'ex Ducato di Parma e Piacenza: costruito nel 1448 d.C., è famoso principalmente per la Camera d'Oro, un ciclo di affreschi dipinti per volere del Conte Pier Maria de' Rossi in onore dell'amata Bianca Pellegrini. Il tour prevede soste in aziende vitivinicole e prosciuttifici con degustazionidi vini dei Colli di Parma Doc e di prosciutto di Parma Dop.

La mente creativa dietro il progetto il cui titolo è 'Il Bello e il Buono dell'Emilia' è quella del regista Davide Rampello, che da oltre quarant'anni è attivo nella promozione del nostro Paese e dei suoi beni culturali viventi.