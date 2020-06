'Festa del Racconto', dal 2 luglio la 15/a edizione a Carpi

Sarà una 'Festa del Racconto' diversa dal solito - per date, formula, location - e per il significato che assumerà la 15/a edizione, che arriva dopo un lungo periodo di emergenza sanitaria. A Carpi da giovedì 2 luglio autori, artisti e giornalisti, in dialogo con il pubblico, approfondiranno tematiche che accompagnano la quotidianità, invitano a riflettere, presentano novità editoriali. Due appuntamenti settimanali - uno per gli adulti e uno per i più giovani - si susseguono in luglio e agosto: un weekend a fine luglio coinvolgerà anche i vicini comuni di Campogalliano, Novi di Modena e Soliera e la Festa si concluderà il fine settimana del 21-23 agosto con tre giornate di eventi.

Tra gli ospiti di luglio sono confermati nomi della cultura e del giornalismo come Luca Sofri (il 2), Roberto Cotroneo (8), Ugo Cornia (9), Paolo di Paolo con Gaia Manzini (16), Fausto Vitaliano e Giorgio Fontana con Petunia Ollister (29), Paolo Nori e Nicola Borghesi (30). Ogni venerdì saranno coinvolte le giovani generazioni con una serie di iniziative pensate per loro. La cornice principale degli incontri, fissati per le 21.30, è il Cortile d'Onore di Palazzo dei Pio: tutti gli incontri sono gratuiti e con obbligo di prenotazione.