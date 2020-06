I primi lanci per contrastare la cimice asiatica

Il 'Trissolcus japonicus', più comunemente noto come vespa samurai, è il grande alleato degli agricoltori nella lotta biologica alla cimice asiatica, che ha ufficialmente preso il via questa mattina con il primo iniziale nelle campagne Modenesi. Le prime 110 vespe samurai, di cui 100 esemplari femmina e 10 maschio, sono state liberate a Campogalliano vicino una siepe naturale di proprietà privata, adiacente ai frutteti di un imprenditore associato Coldiretti, coperti con reti monoblocco. L'obiettivo per il 2020 è un insediamento diffuso e veloce, che dovrà comunque essere affiancato da difesa attiva e passiva.

Tra giugno e luglio ci saranno altri lanci dell'insetto, innocuo per l'uomo e gli altri animali.