Si ribalta col trattore, muore anziano nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 03 GIU - Un uomo di 82 anni, Romano Petroni, è morto dopo che il trattore sul quale stava lavorando nei propri campi si è ribaltato, schiacciandolo. L'incidente agricolo è avvenuto nel primo pomeriggio in località Saletto di Rocca Pitigliana, nel territorio di Gaggio Montano, Appennino bolognese.

L'uomo ha probabilmente perso il controllo del mezzo mentre percorreva un tratto in pendenza, all'interno della sua proprietà. I familiari hanno dato l'allarme al 118, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri.