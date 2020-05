Coronavirus: in E-R 16 nuovi contagi e 7 morti da ieri

Continua in maniera significativa il calo dell'andamento dell'epidemia da Coronavirus in Emilia-Romagna: nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dalla Regione, si sono registrati 16 nuovi casi (a fronte di 3.714 tamponi) e sette morti (due a Reggio Emilia e Bologna e uno a Ferrara, Ravenna e Piacenza).

Le nuove guarigioni sono 157 (19.546 in totale), mentre continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi che a oggi sono scesi a 3.998 (-148). I pazienti in terapia intensiva sono 78 (-2). Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid, scesi a 459 (-34). (ANSA).