E-R,dal 25 riapertura piscine e palestre

(ANSA) - BOLOGNA, 21 MAG - Via libera, da lunedì, alla riapertura di piscine e palestre in Emilia-Romagna, Come previsto dall'ordinanza emanata domenica scorsa del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, sono stati approvati i protocolli con regole e requisiti condivisi dal tavolo regionale recepiti da una nuova ordinanza del presidente firmata oggi e che formalizza anche la riapertura anticipata degli stabilimenti balneari da sabato. Fra le misure previste, per piscine e palestre spiccano il divieto di assembramento dei clienti all'ingresso, l' installazione di dispenser con gel igienizzanti, l'adozione di cartellonistica sulle regole di comportamento, il rispetto distanziamento di almeno un metro tra le persone sedute e delle regole di igiene e pulizia dei locali. Oltre all'obbligo di mascherine per clienti e personale nelle palestre. (ANSA).