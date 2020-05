Mostre: Imola, cento vasi portapalma dal 17/o al 19/o secolo

Il Museo Diocesano di Imola ha intrapreso da alcuni anni un cammino alla riscoperta di materiali artistici, perlopiù sacri, che per consuetudine sono inseriti nel novero delle cosiddette arti minori: l'ultimo esempio, e prima esposizione temporanea del 2020, è la mostra 'Exultate et jubilate', dedicata ai vasi portapalma dal 17/o al 19/o secolo, in programma dal 19 maggio, senza inaugurazione ufficiale a causa dell'emergenza Covid-19, al 13 agosto.

Il vaso portapalma è un vaso d'altare per disporre i rami d'ulivo o di palma nel tempo pasquale: fin dall'antichità la palma è stata simbolo di vittoria e con lo stesso significato fu adottata nel Cristianesimo come attributo dei martiri e del trionfo di Cristo sulla morte. A Imola ne saranno in mostra oltre cento, di 50 fogge diverse, realizzati in vari materiali (soprattutto legno intagliato dorato o argentato, ma anche lamina metallica sbalzata, cesellata e argentata, fino al bronzo) e di differenti dimensioni, da pochi centimetri a oltre 70 di altezza.