Coronavirus, -329 malati in regione

Sono 121 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, 26.719 dall'inizio dell'epidemia.

I test effettuati hanno raggiunto quota 227.366 (+5.500). Le nuove guarigioni sono 420 (15.491 in totale), mentre continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi a oggi: -329, passando dai 7.730 registrati ieri agli odierni 7.401. Per un differenziale fra guariti complessivi e malati effettivi di 8.090, fra i più alti nel Paese. I pazienti in terapia intensiva sono 155 (-8). Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-76). Ma ancora 30 morti in 24 ore, 16 uomini e 14 donne e complessivamente, in Emilia-Romagna sono arrivati a 3.827. I nuovi sono 5 residenti nella provincia di Piacenza, 2 a Parma, 3 a Reggio Emilia, 5 Modena, 7 Bologna, 2 a Ravenna, 1 a Ferrara 2 Forlì-Cesena, 3 a Rimini.