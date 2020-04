Capriolo nella recinzione, salvato dai Vigili del fuoco

Un capriolo maschio di medie dimensioni è rimasto intrappolato in una recinzione che delimita l'area di un capannone industriale a Gaggio Montano, sulle montagne di Bologna. I Vigili del Fuoco questa mattina, poco prima delle 12, sono intervenuti in via Giovanni XXIII per liberare l'ungulato che, nonostante fosse in buone condizioni, è stato affidato alle cure del centro Monte Adone che si occupa della tutela e del recupero della fauna selvatica. A seguire le operazioni anche la polizia locale di Gaggio Montano. (ANSA).