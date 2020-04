Cremonini raccoglie 45mila euro da asta luminarie

Cesare Cremonini raccoglie 45mila euro grazie all'asta sulle luminarie allestite per lo scorso Natale in centro a Bologna da devolvere per l'emergenza Covid-19. La cifra, spiega il cantautore bolognese su Twitter, serve ad assicurare "supporto e alloggio a 65 medici e infermieri che si sono ammalati di coronavirus durante il lavoro e non possono fare l'isolamento a casa perché vivono con le loro famiglie". Le decorazioni sono state messe all'asta il 19 marzo per la raccolta fondi 'Più forti insieme' promossa dalla Fondazione Sant'Orsola per l'emergenza coronavirus.

Le luminarie erano state allestite a fine 2019 col testo della canzone 'Nessuno vuole essere Robin' di Cremonini. L'anno prima furono inaugurate con le parole de 'L'anno che verrà' di Lucio Dalla che proprio in via D'Azeglio a Bologna abitava.