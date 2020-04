Dalla Cina a Bologna tre aerei cargo con materiale sanitario

Il primo di tre voli cargo provenienti dalla Cina, con a a bordo materiale sanitario acquistato dall'Emilia-Romagna è atterrato all'aeroporto Marconi di Bologna. I dispositivi, in arrivo dal Paese asiatico - 185.000 tute, un milione di mascherine chirurgiche e 15.000 occhiali protettivi - destinati alla Protezione civile e alle Asl per fare fronte all'emergenza coronavirus, spiega una nota della Regione - saranno immediatamente trasferiti alle strutture sanitarie. In particolare, un'aereo Antonov 124 della compagnia aerea Volga Dnepr, partito da Shanghai, ha scaricato 100 metri cubi di materiale sanitario. Per domani è previsto l'arrivo di un secondo volo cargo, un Tupolev, proveniente dalla città di Zhengzhou con altre 70.000 tute mentre il terzo volo arriverà nei prossimi giorni con altri 140 metri cubi di materiale.