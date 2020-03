Pasticceria regala lievito e farina al quartiere

Cento chili di farina in regalo ai residenti del quartiere: in ogni sacchetto ci saranno anche due pacchetti di lievito, ormai sempre più difficile da trovare in negozi e supermercati da quando sono entrate in vigore le misure per contenere la diffusione del coronavirus. L'idea è di un pasticcere di Bologna, Federico Asta, che insieme al fratello Giacomo gestisce la pasticceria di famiglia in via Battindarno in zona Santa Viola, in periferia a Bologna. "Domani allestiremo i tavolini fuori dalla pasticceria - racconta - e chi vuole o chi ha bisogno può prendere lievito e farina. Speriamo che sia un regalo utile per le famiglie in un momento difficile". Venerdì la pasticceria consegnerà 500 bomboloni ai medici impegnati nei padiglioni che assistono i pazienti affetti da Covid-19.