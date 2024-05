Transpotec Logitec 2024, mezzi e soluzioni per autotrasporto e logistica

Dall'8 all'11 maggio gli spazi di Fiera Milano saranno animati dai protagonisti del settore dell'autotrasporto e della logistica per confrontarsi sulle strategie in atto e sugli strumenti a disposizione per affrontare le sfide che li attendono.

Il quartiere fieristico si trasformerà in un hub della mobilità sostenibile anche grazie alla contemporaneità con NME-Next Mobility Exhibition, l'evento dedicato a mezzi, soluzioni, politiche e tecnologie per un sistema di mobilità collettiva sostenibile. Un totale di sei padiglioni, 539 aziende da 22 Paesi, con le principali presenze estere da Germania, Olanda, Francia, Spagna e Polonia. Negli stand e nelle sale dei convegni si parlerà anche dei temi che stanno impegnando il settore: decarbonizzazione, sicurezza e digitalizzazione. La quattro giorni, ricordano gli organizzatori, sarà quindi una importante vetrina per i prodotti più nuovi, i mezzi più innovativi, le tecnologie, i servizi, ma anche un momento di riflessione, aggiornamento professionale, networking e confronto con le istituzioni.

Numerosi i convegni e gli eventi per approfondire i temi legati al trasporto merci e alla logistica. Si inizia domani alle 9 al padiglione 22 (stand V01 Z04) con 'Veicoli commerciali e industriali: noleggiarli conviene?' dove I benefici del noleggio a breve, medio o lungo termine verranno spiegati dagli esperti. Sempre domani alle 12 allo stand RFI padiglione 14P F35 G38 nell'incontro 'Easy rail freight - training on the job' si parlerà di digitalizzazione per la promozione e lo sviluppo dell'intermodalità.

Domani sono in programma anche la presentazione del manifesto Fai dell'autotrasporto per le europee (12:00), l'incontro 'Ultimo miglio. Nel labirinto delle 100 città' ore 14:00 nella Manzoni Room, Hall 24, la presentazione ufficiale Libro Bianco ADR - merci pericolose (ore 14:30 Arena, Hall 14).

Giovedì saranno di scena alle 9 la presentazione della piattaforma software avanzata per gestione, controllo e sicurezza mezzi aziendali e asset (Pad 24P - Stand S11 T 14), l'incontro FTS 'transizione energetica: obiettivo giusto, approccio sbagliato'. Arena, Hall 14 alle ore 10:00) e con lo stesso orario, alla Manzoni Room Hall 24, il convegno 'Trasporto merci a temperatura controllata - Frigo'n Motion: quinta tappa del tour del freddo'.

Alle 11.30 del 9 maggio si parlerà anche della sostenibilità ambientale, economica e sociale nel mondo dei trasporti e della logistica nell'incontro del tour itinerante 'Tracciamo il Futuro' che si ferma a Milano. Evento con Mercedes, Eni, Timocom, LagoGenesis e Laura Broglio. Alle 12.30 incontro 'La soluzione di Torino per una mobilita' sostenibile' e alle 16:45 nella Sala Arena Pad/Hall 14 si parlerà di 'Alcolock, sicurezza, modifiche Codice Strada e agevolazioni Inail ot23'.

Gli appuntamenti del 10 maggio prevedono alle 10 l'incontro 'Formazione nel mondo del trasporto. Transpotec Logitec come punto di incontro tra scuole di formazione e aziende di settore' (Arena, Hall 14) e sempre alle 10 il convegno 'L'avvento della micrologistica trasforma il trasporto urbano' (Manzoni Room, Hall 24).

Alle 11 l'incontro 'Enilive ed Iveco collaborano per la decarbonizzazione del trasporto, HVOlution una soluzione già disponibile' (Stand Enilive Pad. 18P C48 D53) seguito alle 11:45 da 'come restare competitivi grazie alla telematica: esg, analisi dati crono e sicurezza' per chiarire quali strumenti servono alle imprese italiane per allinearsi alle nuove direttive Ue in tema di sostenibilità e trasparenza (Sala Arena Pad 14). Alle 12, sempre nella Sala Arena Pad. 14 saranno sotto i riflettori il tema del Gnl e BioGnl, come 'la soluzione immediatamente disponibile, economica e sostenibile per la decarbonizzazione del trasporto merci' a cura di Greenture.

Nella Manzoni Room, Hall 24 alle 14 l'incontro sul tema 'Dal salario minimo alla contrattazione collettiva anche nel mondo dell'autotrasporto' e alle 14:30 allo stand Enilive (Pad. 18P C48 D53) evento 'HVOlution il biocarburante di Enilive e la partnership con Volvo Trucks'.Si torna nella Manzoni Room alle 15 per incontro sul tema 'Istanze, idee, reclami e proposte raccolte direttamente dalle aziende di trasporto, padroncini e autisti, e operatori della logistica'. Infine, sempre il 10 maggio, 'Evoluzione del mercato dell'usato del mondo del veicolo pesante. Nuovi scenari e strumenti a supporto dei professionisti del settore' nella Arena Hall 14 alle 16.30.

Per il giorno 11 sono previsti il convegno dedicato al personale viaggiante e non solo su 'Contrattazione di secondo livello, premi di risultato e misure di welfare per il personale viaggiante e non solo' alle 10 (Arena, Hall 14) e l'incontro 'A ruota libera con il mondo dell'autotrasporto' per raccogliere richieste da parte dell'autotrasporto da presentare alle Istituzioni e al Governo, "al fine di aggiornare una piattaforma dinamica e costantemente alimentata dalla base" alle 11.30 (Arena, Hall 14).



