Scania a Transpotec 2024 con due edizioni speciali

In occasione di Transpotec 2024 a Fiera Milano, Scania si presenta con due nuove livree speciali, ovvero l'ultima creazione del designer svedese Svempa e una livrea dedicata alla celebrazione del 50° anniversario di Scania in Italia.

Il primo Scania V8 Fire Edition personalizzato da Svempa viene svelato al pubblico in anteprima mondiale. Il designer svedese 'Svempa' Bergendahl e il suo braccio destro Jan Richter hanno ideato una serie limitata Scania V8 ispirata allo Svempa show truck 'Frostfire'. Tale serie conterà solamente 100 unità che comprendono 50 Frost Edition, già prodotti e ritirati dai clienti, e 50 Fire Edition già ordinabili.

L'edizione Fire è caratterizzata da una serie di esclusivi elementi stilistici interni ed esterni che evocano l'edizione precedente Frost. Il risultato è una grafica dalle linee fluide e cangianti, per uno stile che fa coppia con l'efficienza energetica e prestazioni motore dei potenti V8 Scania. Rispetto al Frost, nuova l'interfaccia digitale per l'autista, Scania Smart Dash.

Sven-Erik 'Svempa' Bergendahl ha realizzato il suo primo veicolo più di cinquant'anni fa. Col tempo, lui e il suo Chief Designer Jan Richter hanno prodotto alcuni dei più spettacolari show trucks al mondo. La carriera di Svempa è stata caratterizzata da una connessione stretta con Scania, che nel 2021 ha acquisito i diritti sul brand.

Alla sua prima apparizione anche l'edizione volta a celebrare il 50/o anniversario di Scania in Italia con un V8 da 660 CV. La grafica, interamente sviluppata insieme ad un team creativo italiano, nasce dalla volontà di rappresentare le connessioni tra il rombo del motore e l'energia delle persone.



