Prometeon Tyre Group sarà protagonista di Transpotec Logitec, il salone dei trasporti e della logistica in programma a Fiera Milano dall'8 all'11 maggio, con un proprio spazio.

Lo stand Prometeon presenterà un'area esclusiva, dedicata alla Serie 02, la nuova gamma di penumatici ad alto contenuto tecnologico e di sostenibilità - la prima Prometeon Engineering - con gli ultimi prodotti in arrivo sul mercato.

Nello stand sarà presente un corner dedicato alla sponsorship tra Prometeon e Italtrans per il Rally Dakar 2024, dal 5 al 19 gennaio, che ha rappresentato la prima partecipazione ufficiale a una competizione per Prometeon Tyre Group.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA