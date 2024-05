Garmin a Transpotec Logitec con la start-up SAT

Garmin parteciperà a Transpotec Logitec, dall'8 all'11 maggio a Fieramilano, con SAT (Sleep Advice Technologies), ovvero la start-up che ha sviluppato un'IP unica e brevettata per rilevare la transizione tra gli stati comportamentali di un soggetto, come veglia, sonnolenza, sonno, cos' come per prevedere l'inizio del sonno, così da poter monitorare gli autotrasportatori durante la giornata lavorativa in cabina, attraverso i wearable Garmin.

Obiettivo di Garmin e SAT è quello di fornire alle Aziende di mobilità e logistica i mezzi per poter monitorare le flotte da remoto, salvaguardando la vita e il lavoro dei propri dipendenti e cercando di migliorarne la qualità di vita.

"La collaborazione con Garmin - ha commentato Riccardo Groppo, Ceo di SAT - permetterà lo sviluppo di una serie di soluzioni innovative atte a migliorare la sicurezza del conducente e dei passeggeri nella prossima generazione di veicoli. Transpotec rappresenta l'inizio di un percorso tecnologico in grado di generare importanti ricadute commerciali nei prossimi anni".

L'ecosistema Garmin pensato per gli autotrasportatori è composto da diversi strumenti, a cominciare da Garmin dēzl LGV, una linea di dispositivi GPS per camion che consentono agli autotrasportatori che guidano per molte ore di risparmiare tempo, carburante e denaro. Inoltre, con l'arrivo degli ultimi modelli, la suite di funzionalità specifiche per i professionisti del trasporto si è ulteriormente ampliata.

Garmin propone anche una soluzione da polso come l'Instinct 2 dēzl Edition, il primo smartwatch progettato appositamente per i professionisti del trasporto che vogliono mantenere uno stile di vita sano anche in viaggio. Grazie alla tecnologia Garmin per il monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno e di molti altri parametri, questo smartwatch restituisce una fotografia accurata dello stato di salute e fornisce feedback importanti per migliorarlo.



