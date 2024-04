Debutto italiano per Mercedes-Benz eActros 600 full electric

Mercedes-Benz ha scelto il palcoscenico del Transpotec Logitec 2024 di Milano per presentare al pubblico italiano il suo camion elettrico eActros 600. Dall'8 all'11 maggio, presso i padiglioni della Fiera, passerella annunciata per la motrice a batterie della Stella mentre nell'area test sarà possibile guidare il Fuso eCanter Next Generation e l'Actros L.

Equipaggiato con tre pacchi batterie per un totale di 600 kWh di potenza utilizzabile (621 kWh quella installata), in grado di assicurare percorrenze sino a 500 km per ricarica, l'eActros 600 monta sul medesimo assale eAxle due propulsori elettrici, l'inverter e una trasmissione a quattro rapporti. Una configurazione che non richiede l'albero di trasmissione, a vantaggio dell'efficienza di funzionamento, con guadagno di spazio sotto il telaio.

"Le batterie di nuova concezione - chiariscono dalla Germania - si basano sulla tecnologia delle celle litio ferro fosfato (Lfp) e sono apprezzate per la loro lunga durata e una maggiore energia utilizzabile; questi accumulatori hanno una vita utile di 1,2 milioni di chilometri di percorrenza e sono predisposti per essere ricaricati, con le prossime stazioni megawatt charger, con una potenza di circa un megawatt, dal 20 all'80% in meno di 30 minuti".



