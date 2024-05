Koelliker a Transpotec, prima europea per Maxus eDeliver 5

Koelliker ha scelto l'edizione 2024 di Transpotec a Fiera Milano (dove torna per la seconda volta) per la presentazione in anteprima per l'Europa del van elettrico Maxus eDeliver 5. Questo moderno veicolo commerciale di taglia medio-piccola è stato pensato e realizzato da Maxus - il brand della cinese Saic Motor che in è distribuito in 73 Paesi, con vendite record in Australia, Cile, Gb e Paesi Nordici - per soddisfare le esigenze del trasporto door-to-door e per muoversi agevolmente negli spazi ristretti delle Ztl.

Il nuovo eDeliver 5 si distigue, oltre che per il massimo confort per il conducente, anche per le caratteristiche funzionali - come dimensioni, volume di carico e portata utile - e per il suo design, per i contenuti e il livello tecnologico.

Con i suoi tre posti in cabina e la doppia porta laterale scorrevole, Maxus eDeliver 5 è il partner ideale per le consegne in ambito urbano. Lo può fare grazie ad un motore elettrico che eroga una potenza superiore di quasi il 20% rispetto ai concorrenti di riferimento. Ed è inoltre l'unico sul mercato disponibile in due altezze con una capacità di carico, a pari ingombro a terra, superiore ai concorrenti. Maxus eDeliver 5 offre infatti un volume utile che varia dai 6,6 ai 7,6 metri cubi ed ha una portata che arriva fino a 1200 kg.

Durante l'evento di presentazione a Transpotec Marco Saltalamacchia, executive vice president e ceo del Gruppo Koelliker, ha sottolineato che "la partnership con Maxus, iniziata solo tre anni fa, è rapidamente diventata una storia di successo. Questo ci ha portati da un lato a competere con marchi di grande tradizione e presenza sul mercato italiano, e dall'altro ad essere oggi i primi in Italia nei veicoli commerciali full-electric. Oggi, grazie alla nostra distribuzione capillare e all'offerta variegata del brand che oltre ai veicoli elettrici propone anche versioni diesel abbiamo portato Maxus nella top 20 del mercato".

Allo stand Koelliker al Transpotec, oltre all'inedito eDeliver 5, sono presenti anche gli altri veicoli della gamma Maxus come eDeliver 9, modello tra i leader nel segmento Bev large van, che offre una capacità di carico in volume che varia da 9,7 a 12,3 metri cubi e una portata fino a 1410 kg.

Sotto i riflettori anche Maxus eDeliver 7, il furgone elettrico dalla struttura aerodinamica che garantisce una ìautonomia fino a 485 km nel ciclo Wltp City. Grazie alla portata di 1200 kg, eDeliver 7 - ribadisce Koelliker - è la scelta ideale per servizi di consegna urbani, per società di logistica e ogni attività che richieda una flotta affidabile ed ecologica. Annunciato anche il lancio del nuovo pick-up 4x4 full-electric Maxus GST, la soluzione di mobilità del brand del Gruppo Saic valida sia come mezzo di lavoro che come proposta leisure.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA