A Transpotec anteprima per i nuovi furgoni Renaut Master

Davvero interessante la strategia che Renault ha annunciato, presentando la nuova generazione al Transpotec di Milano, per la famiglia dei commerciali Master.

Accanto alle due versioni super-green con motore elettrico alimentato da batteria oppure da fuel cell a idrogeno, la Casa della Losanga ha puntato i riflettori su quelle che sono i modelli della gamma più apprezzati e richiesti dalla clientela, quelli con motore diesel.

Caratterizzato dalla nuova visual identity della marca con il logo definito Nouvel R, il Renault Master debutta con una inedita gamma di 4 cilindri 2.0 Diesel Blue dCi con potenze rispettivamente di 105, 130, 150 e 170 Cv e ottimizzati per contenere i consumi e le emissioni. In media - anche grazie al coefficiente aerodinamico migliorato del 20% - la richiesta di gasolio scende in media di 1,5 litri per 100 km e le emissioni di CO2 vengono tagliate di 39 g/km restando così al di sotto dei 200 g/km.

Altre novità sono la trasmissione che oltre a un cambio manuale classico a 6 marce propone un nuovo automatico EAG9 a 9 rapporti, particolarmente efficiente, e l'arricchita dotazione di Adas. Ora i sistemi di assistenza al guidatore raggiungono quota 20 per la massima sicurezza degli occupanti e degli altri utenti della strada.

I sistemi di sicurezza attiva garantiscono il massimo controllo della strada. E' il caso dell'assistente di stabilizzazione laterale, di quello per la frenata automatica di emergenza (Aebs) e del Trailer Assist. Nuovo Renault Master può anche contare sull'Intelligent Speed Assist, che aiuta il conducente a guidare nel rispetto dei limiti di velocità.

Completamente diverso (ed evoluto) il design che l'azienda definisce 'chic & shock'. Il look del nuovo Renault Master ispira affidabilità, robustezza e sicurezza. Il frontale - reso più importante dall'ampia grigliatura verticale -si fregia del nuovo logo e della firma luminosa a forma di C (C-Shape), ma anche i fari Full Led di grandi dimensioni che si sviluppano intorno all'imponente muso.

Il posteriore rastremato è stato progettato per ottimizzare l'aerodinamica del furgone mantenendo le capacità di carico in altezza e il volume. Spicca anche il taglio del finestrino posteriore che conserva il Dna Master con il caratteristico vetro asimmetrico, mentre i fari posteriori ripropongono la caratteristica firma luminosa C-Shape dell'anteriore. Le versioni 100% elettriche di Nuovo Renault Master offrono due livelli di potenza (96 o 105 kW) entrambe in grado di erogare una coppia di 300 Nm, con una batteria dalla capacità rispettivamente di 40 kWh (180 km di autonomia in ciclo Wltp) e 87 kWh (fino a 460 km di autonomia su versione N2 in ciclo Wltp).

Il Renault Master elettrico permette un carico utile di 1.625 kg con patente B, autonomia fino a 460 km in ciclo Wltp e capacità di traino di 2,5 tonnellate. I consumi di energia restano moderati, con un valore Wtp di 21 kWh/100 km per la versione dotata di batteria da 87 kWh, grazie all'innovativo sistema di gestione termica. La ricarica rapida DC 130 kW consente di recuperare 229 km di autonomia in soli 30 minuti. Al proprio domicilio, per ricaricare dal 10 al 100% bastano meno di quattro ore con wallbox AC 22 kW .



