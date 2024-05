Toyota debutta a Transpotec Logitec con gamma commerciale

Debutto di Toyota alla manifestazione Transpotec Logitec che si terrà alla Fiera di Milano da oggi, mercoledì 8, all'11 maggio. All'appuntamento Toyota si presenta con la sua gamma di veicoli commerciali elettrificati rinnovata e ampliata grazie al nuovo Toyota Proace Max, che verrà commercializzato a fine anno.

In linea con l'approccio multi-tecnologico di Toyota verso la carbon neutrality, tutti i veicoli della gamma Proace sono offerti anche con powertrain Full Electric (BEV).

In esposizione, nello stand Toyota al padiglione 18 dell'area espositiva, saranno presenti Proace City Electric ed Hilux GR Sport II. Il primo dei due è stato pensato per utilizzare in modo intelligente lo spazio disponibile e per trasportare fino a 4,4 mü di volume di carico e fino a 1.000 kg di carico.

La tecnologia delle batterie EV di ultima generazione offre inoltre un'autonomia di 330 km. Il Proace City Verso è invece destinato al trasporto passeggeri ed offre una grande modulabilità degli spazi per ospitare fino a sette passeggeri.

Hilux Gr Sport II offre invece una combinazione di maneggevolezza e stabilità, unite alle capacità di traino (3500 kg) e carico utile (1000 kg) e dispone del più recente sistema multimediale Toyota Smart Connect dotato di un display touchscreen da 8 pollici.



