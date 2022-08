Zafferano, "Festa dei Solchi" accompagna nuovi bulbi Abruzzo

(ANSA) - SAN PIO DELLE CAMERE, 02 AGO - Una due giorni per accompagnare il periodo di preparazione dei campi con i solchi per piantare i bulbi dello zafferano, che "esploderà" nella fioritura tra metà ottobre e i primi di novembre. Questa è la "Festa dei Solchi", giunta all'ottava edizione.

Un appuntamento di richiamo che vedrà protagonisti i coltivatori dei 13 Comuni dello Zafferano dell'Aquila Dop. Nei pomeriggi di venerdì 5 e sabato 6, l'associazione "Le vie dello zafferano" organizza una serie di iniziative per promuovere "l'oro rosso" della Piana di Navelli.

Prevista in entrambi i giorni, una introduzione teorica sulla storia e produzione dello zafferano, come si puliscono e preparano i bulbi e a seguire ci si distribuisce nel campo (zafferaneto) dove, passo dopo passo si è seguiti dai produttori che daranno la possibilità di piantare i bulbi dello zafferano.

Inoltre si potrà vedere come coltivare lo zafferano in vaso.

Sabato sera, è in programma il concerto "Musiche dal Mondo" con il gruppo Aka Project, composto da Tiziana Frattali (fisarmonica), Pierluca Cesarini (chitarra) e Matteo Di Giuliani (Sassofoni), Yuri Alviggi (percussioni).

Il castello di San Pio accoglierà i musicisti che si esibiranno alle ore 21.30, mentre il pubblico li potrà ascoltare dalla piazza del paese. La musica dialogherà con il paesaggio, inseguendo il vento nella piana ed il pubblico da casa, dai ristoranti e dalla piazza potrà ascoltare le note che si diffonderanno dal Castello.

Gli arrangiamenti presentati rispettano a pieno l'idea musicale originale dell'autore, arricchite da improvvisazioni e scambi sonori che nascono dall'unione di questi tre strumenti (fisarmonica, chitarra e sassofono) molto radicati nella nostra cultura popolare italiana ma insolitamente uniti per un repertorio così particolare. (ANSA).