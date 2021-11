Ambiente e nutrizione, a Campobasso spazio al Progetto Ermes

(ANSA) - CAMPOBASSO, 30 NOV - Le strategie per una migliore qualificazione dell'offerta agrituristica di aziende abruzzesi e molisane sono al centro del Progetto Ermes che sarà presentato oggi a Campobasso dall'Agenzia di formazione Cipat (Centro Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica) e da Cia Molise, l'associazione di categoria che riunisce gli agricoltori molisani.

L'iniziativa rientra nell'ambito di una giornata di lavori con due sessioni, una mattutina e una pomeridiana, in cui si affronteranno i temi legati all'ambiente, alla qualità delle produzioni, a sostenibilità, multifunzionalità, buona nutrizione e corretti stili di vita. Argomenti chiave per un felice investimento in materia di crescita e sviluppo economico-sociale dei territori regionali di Abruzzo e Molise.

Apertura dei lavori alle ore 10 al Grand Hotel Rinascimento di Campobasso con la presentazione del progetto da parte di Roberto Furlotti (Cipat Abruzzo), a seguire gli interventi dei docenti dell'Università degli Studi del Molise Maria Forleo su "Esempi di buone prassi e opportunità di sviluppo", Elena Sorrentino su "Processi di trasformazione, valori e significanze", Giuseppe Maiorano argomenterà intorno all'interrogativo "Salveremo il pianeta non mangiando la carne?" e Silvia D'Andrea parlerà di "Innovazione genetica al servizio della tipicità".

Le conclusioni sono affidate a Mauro Di Zio, vice Presidente Cia nazionale. Nel pomeriggio, dalle 14.30 il laboratorio delle idee riservato alle aziende. Conduce Roberto Furlotti e modera il direttore della Cia Molise Donato Campolieti. L'iniziativa si terrà anche sulla piattaforma Google Meet (ANSA).