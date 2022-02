Expo:Imprudente, internazionalizzazione per crescita aziende

(ANSA) - DUBAI, 07 FEB - Per la Regione Abruzzo, "l'Expo di Dubai è soltanto l'avvio di una internazionalizzazione, e grazie anche ad Arap, che è il nostro braccio operativo, si avvia un percorso che darà opportunità di crescita per le aziende con un sistema tecnologico e innovativo e che guarda al futuro. Tutti insieme, crediamo che l'internazionalizzazione sarà uno strumento che farà grande la nostra terra, perché l'Abruzzo è unico e vogliamo farlo conoscere a tutti". Lo ha dichiarato il vicepresidente dell'Abruzzo con delega all'Agricoltura, Emanuele Imprudente, nella conferenza stampa a Dubai di presentazione della settimana "Abruzzo sostenibile nel settore Agrifood", in programma da oggi fino all'11 febbraio nell'ambito della partecipazione della Regione Abruzzo all'Expo 2020 Dubai. "È una settimana importante per la nostra regione, siamo a Dubai con 22 aziende, oltre 100 eccellenze della nostra regione in termini di qualità dell'agrifood, per quelli che sono prodotti eccezionali per il mondo" che "sono espressione del nostro territorio e della nostra identità", ha detto il vicepresidente. L'Abruzzo "è una regione unica dove c'è mare e montagna, ci sono tre parchi nazionali, un parco regionale e 26 aree protette, dove i prodotti della nostra terra e il nostro ambiente sono unici in Italia e nel mondo. Identità, territorio, cultura, tradizione, qualità dei prodotti, fanno sì che la nostra regione possa essere al centro di un'idea di sviluppo unica: Abruzzo con la qualità del vivere che ne fa una unicità", ha sottolineato Imprudente. (ANSA).