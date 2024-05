Trekanten, viaggio nel cuore dello Jutland danese

VEJLE - Nel cuore della penisola dello Jutland, in Danimarca, si estende il territorio di Trekanten, immerso in una natura incontaminata tra infinite piste ciclabili e cittadine ricche di storia e di arte, da fruire nei musei e all'aperto. Ad appena due ore di volo dall'Italia si raggiunge la città di Billund, famosa per il parco tematico Legoland, e da qui in macchina o con i mezzi pubblici si viaggia verso Kolding, Jelling e Vejle, moderne cittadine portuali con musei d'arte contemporanea e tanta storia. A Kolding si visitano il centro storico medievale, dove sorge anche il castello reale, e il Trapholt Museum of Modern Art, che ospita due interessanti mostre: fino al 24 novembre 'Shaping a pattern' dell'artista danese Maria Torp che esplora il potenziale del ritratto come rivelatore di personalità in 12 dipinti di personaggi influenti, anche attraverso interviste e film. E una mostra su Arne Jacobsen, il principale designer danese degli anni '50. In città è anche possibile fare visite guidate alla scoperta del design tra edifici emblematici come il Nicolai Complex, la Kolding School of Design, la Kolding Library e Koldinghus.

Viaggiando verso nord si arriva a Jelling, dove è possibile visitare la casa dei re vichinghi, patrimonio Unesco, il più grande edificio al mondo risalente a quell'epoca. Qui si fa un viaggio nella storia dai guerrieri del Valhalla fino al passaggio della nazione al cristianesimo e ai re danesi, da Gorm il Vecchio all'attuale famiglia reale. Il tutto raccontato in modo da ispirare bambini e adulti con esperienze uniche. Il centro si trova proprio di fronte ad altri monumenti: due pietre runiche, la chiesa e due tumuli reali. Gli scavi hanno riportato alla luce lo stile di vita dei vichinghi, persino i loro cibi preferiti: carne di maiale, ma soprattutto pesce e frutti di mare, dalle ostriche alle balene, dalle triglie alle aringhe. E tra le bevande l'idromele, che si può acquistare nello shop del museo in tante varietà. A una decina di chilometri si trova la città di Vejle con il suo museo, nella cornice storica delle antiche filande, che regala un'atmosfera autentica: lo spazio museale è composto da diverse sezioni, ognuna delle quali descrive diversi periodi della storia di Vejle. La città vanta anche un bellissimo lungomare, dove si trovano l'edificio Fjordenhus, progettato da Olafur Eliasson, e il complesso residenziale a forma di onda, The Wave, altrettanto spettacolare. Viaggiando verso sud si arriva a un'altra tappa interessante, il sito Unesco di Christiansfeld, dove sorge il complesso urbanistico costruito dai fratelli Moravi nel 1773, uno degli esempi meglio conservati della tradizione artigianale e dei principi urbanistici e architettonici dei Moravi in Europa.

Il territorio di Trekanten offre anche una cucina creativa all'avanguardia, tra ristoranti stellati e un ottimo street-food. Nei farm shops locali si fanno acquisti o degustazioni anche di whisky o vino danese. Tra i tantissimi ristoranti da provare, il Lyst di Vejle è un gioiello gastronomico che merita il viaggio per la nuova cucina nordica e l'edificio Fjordenhus, una meraviglia architettonica progettata dall'artista danese-islandese Olafur Eliasson, incastonata tra il paesaggio del porto di Vejle e il fiordo.

Con i suoi fiordi e le sue spiagge, il suo paesaggio vario e ondulato, il cuore dello Jutland è perfetto per una vacanza all'insegna dello sport e delle attività all'aria aperta: in kayak, in bicicletta o a piedi attraverso le valli fluviali alimentate dai ghiacciai. Gli appassionati delle due ruote possono percorrere le ampie ciclabili intorno a Vejle. Tante le escursioni nel parco naturale di Lillebælt, il più grande della Danimarca: riserva marina, ospita una delle popolazioni di focene più dense del mondo, da osservare con le escursioni in barca. Il parco offre anche percorsi culturali associati al paesaggio: quello preistorico della foresta di Stenderup, la storia dei balenieri di Middelfart e la storia di Lillebælt durante la guerra. Tra le attività da praticare, il bridge walking sul vecchio ponte Little Belt, che collega Fredericia e Middelfart, cioè lo Jutland e la Fionia; la costruzione di vivai per gli avannotti e il ripristino di un corso d'acqua locale.

Per maggiori informazioni: destinationtrekantomraadet.com e visitdenmark.it



Riproduzione riservata © Copyright ANSA